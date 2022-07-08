Эксперты Wells Fargo предупредили о внезапной рецессии в США

Аналитики Wells Fargo Investment Institute обратили внимание на бессмысленность переживаний из-за вероятного спада экономики Штатов. По данным специалистов, эта проблема уже существует.

Как отметили эксперты, страна вошла в рецессию в июле 2022 года. Вместе с этим в организации заявили, что американские власти не ожидали взрывной рост инфляции и возмущение потребителей. В Bloomberg напомнили, что в мае аналитики предрекали начало рецессии в конце этого года или в следующем году.

По информации американских чиновников, ВВП Штатов с января упало на 1,6% по сравнению с прошлым годом, а стоимость товаров в июне увеличилась на 8,8% .

Ранее об "экономической беде" США сообщил бывший президент страны Дональд Трамп. По его мнению, Америка ещё не оказывалась в таком тяжёлом положении.