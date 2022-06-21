Трамп: США столкнулись с экономической бедой, страна уже в состоянии рецессии

Американцы никогда не оказывались в таком тяжёлом экономическом положении, в котором они находятся сейчас. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп.

По его словам, экономика США уже перешла в состояние рецессии, хотя эксперты прогнозировали, что это может произойти лишь через два года.

"Наша страна в огромной беде. США никогда не были в таком положении", — сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

Экс-президент США добавил, что рекордное подорожание бензина продолжается на территории государства. Как пояснил политик, цены на топливо могут вырасти до пяти-семи долларов за галлон.

При этом он подчеркнул: действия главы США Джо Байдена на фоне украинского кризиса способны спровоцировать мировую войну. Трамп призвал Белый дом избежать эскалации и "вновь сделать страну великой".