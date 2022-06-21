Американцы никогда не оказывались в таком тяжёлом экономическом положении, в котором они находятся сейчас. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп.
По его словам, экономика США уже перешла в состояние рецессии, хотя эксперты прогнозировали, что это может произойти лишь через два года.
"Наша страна в огромной беде. США никогда не были в таком положении", — сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax.
Экс-президент США добавил, что рекордное подорожание бензина продолжается на территории государства. Как пояснил политик, цены на топливо могут вырасти до пяти-семи долларов за галлон.
При этом он подчеркнул: действия главы США Джо Байдена на фоне украинского кризиса способны спровоцировать мировую войну. Трамп призвал Белый дом избежать эскалации и "вновь сделать страну великой".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Силам РФ сдался ещё один военный ВСУ.