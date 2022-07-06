Bloomberg: Россия смогла избежать худшего сценария рецессии

Американские аналитики заявили, что у российских властей получилось предотвратить наихудший вариант рецессии. Его предрекали многие экономисты, отметили в СМИ.

Как сообщили в Bloomberg, специалисты финансовых организаций JPMorgan Chase & Co и Citigroup Inc ожидали уменьшение объёмов производства в этом году в РФ на 7% и 9,6% соответственно. Однако эксперты изменили прогнозы и сообщили о вероятном спаде до 3,5% или 5,5%.

Причиной стабилизации экономики послужила грамотная работа с курсом рубля. Также санкции Запада смягчило увеличение экспорта ресурсов нашей страны.

При этом журналисты предупредили, что экономика РФ столкнулась с резким спадом. По данным издания, подобные показатели последний раз фиксировали в 2009 году.

Ранее аналитики Le Figaro назвали рубль самой успешной валютой на планете. Его укрепление связали с деятельностью главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.