Американский политолог Дор: Запад "чудовищно ошибся" в оценке экономики РФ

Запад допустил "чудовищную ошибку", недооценив экономический потенциал России. Поэтому антироссийские санкции сейчас оборачиваются против США и Европы, заявил американский политолог Джеймс Дор.

По его словам, мощь российской экономики наглядно демонстрирует укрепившийся рубль.

"Рубль становится самой надёжной валютой в мире. Обратный эффект от санкций вызывает рост цен на топливо и продовольствие в мире. Крайне редко Запад допускал такие чудовищные ошибки в оценке экономик", — сказал эксперт.

Дор считает, что уровень развития российской экономики сопоставим с японской или германской. При этом Москва играет одну из ведущих ролей в глобальной торговле.