Запад допустил "чудовищную ошибку", недооценив экономический потенциал России. Поэтому антироссийские санкции сейчас оборачиваются против США и Европы, заявил американский политолог Джеймс Дор.
По его словам, мощь российской экономики наглядно демонстрирует укрепившийся рубль.
"Рубль становится самой надёжной валютой в мире. Обратный эффект от санкций вызывает рост цен на топливо и продовольствие в мире. Крайне редко Запад допускал такие чудовищные ошибки в оценке экономик", — сказал эксперт.
Дор считает, что уровень развития российской экономики сопоставим с японской или германской. При этом Москва играет одну из ведущих ролей в глобальной торговле.
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