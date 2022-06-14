Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зоопсихолог Волков о штрафах за выброшенных животных: "Вопрос ведения следствия"
"Абсолютно не волнует": Тарасова о бойкоте украинцами турниров с россиянами
Военкор Ерёмин стал свидетелем использования ВСУ дрона-камикадзе Swithblade
Кол: Пентагон передаст развединформацию Украине для ударов с помощью РСЗО
Иммунолог Крючков: осенью нужно ждать новую волну COVID-19
Евсеев: Польша лишила свою армию большей части боеспособной техники, помогая ВСУ
"Получи, Путин!": скорые в Латвии резко сократили выезды из-за нехватки топлива
В Москве суд арестовал россиянку по подозрению в госизмене
В Москве построят поликлиники с игровыми зонами и кафе

Американский политолог Дор: Запад "чудовищно ошибся" в оценке экономики РФ

Экономика

Запад допустил "чудовищную ошибку", недооценив экономический потенциал России. Поэтому антироссийские санкции сейчас оборачиваются против США и Европы, заявил американский политолог Джеймс Дор.

По его словам, мощь российской экономики наглядно демонстрирует укрепившийся рубль.

"Рубль становится самой надёжной валютой в мире. Обратный эффект от санкций вызывает рост цен на топливо и продовольствие в мире. Крайне редко Запад допускал такие чудовищные ошибки в оценке экономик", — сказал эксперт.

Дор считает, что уровень развития российской экономики сопоставим с японской или германской. При этом Москва играет одну из ведущих ролей в глобальной торговле.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Камиль Джабраилов
Популярное
Силовые структуры
Наёмник Джокер с сослуживцами погибли при встрече со спецназом "Отважных" ВС РФ

ВС РФ продолжают успешно бороться с иностранными наёмниками на Украине.

Наёмник Джокер с сослуживцами погибли при встрече со спецназом "Отважных" ВС РФ
Президент Украины Зеленский: ВСУ "переигрывают" российскую армию в Донбассе
Силовые структуры
Президент Украины Зеленский: ВСУ "переигрывают" российскую армию в Донбассе
Силовые структуры
ВС РФ вынуждают занять ещё четыре области бывшей Украины
Силовые структуры
Танки ВС РФ оснастили системами для выявления и уничтожения ПТРК Javelin ВСУ
Любовь Степушова Грузия разоблачит "закулисные переговоры" по получению статуса кандидата в ЕС Любовь Степушова Людмила Черткова Украина фактически признала себя государством-террористом Людмила Черткова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер
Мир. Новости мира
FN: вступление Финляндии и Швеции в НАТО может спровоцировать войну с Россией
Силовые структуры
Яков Кедми: приказы по спецоперации на Украине кардинально изменились
Леонков: под Херсоном контратаки ВСУ захлебнулись, британская разведка в панике
Силовые структуры
Леонков: под Херсоном контратаки ВСУ захлебнулись, британская разведка в панике
Последние материалы
Иммунолог Крючков: осенью нужно ждать новую волну COVID-19
Эксперт: долгий сон не менее вреден, чем недосыпание
Американский политолог Дор: Запад "чудовищно ошибся" в оценке экономики РФ
Евсеев: Польша лишила свою армию большей части боеспособной техники, помогая ВСУ
"Получи, Путин!": скорые в Латвии резко сократили выезды из-за нехватки топлива
В Москве суд арестовал россиянку по подозрению в госизмене
В Москве построят поликлиники с игровыми зонами и кафе
Военный эксперт Риттер: Россия возьмёт Одессу, потому что она ничего не прощает
Система капельного полива: главные "подводные камни"
Машины, которые участвовали в гонках "24 часа Ле-Мана": Bentley, Ferrari и другие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников