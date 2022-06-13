США и партнёры работают над ужесточением санкций против России

Соединенные Штаты вместе с партнерами по G7 работают над ужесточением ограничительных мер против Москвы, заявил старший заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Дерек Хоган.

"Мы очень активно работаем над тем, как нам усилить наш санкционный пакет. Мы делаем это в тесной координации со странами-членами G7", — сказал политик.

На вопрос, могут ли замороженные активы Банка России быть использованы на нужды реконструкции Украины, он заявил, что для этого необходимо устранить юридические препятствия.

В настоящее время многие эксперты и политики в западных странах констатируют, что война санкций в отношении России не принесла желаемых результатов. Причина заключается в недостаточном уровне компетентности экономистов Запада.