Соединенные Штаты вместе с партнерами по G7 работают над ужесточением ограничительных мер против Москвы, заявил старший заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Дерек Хоган.
"Мы очень активно работаем над тем, как нам усилить наш санкционный пакет. Мы делаем это в тесной координации со странами-членами G7", — сказал политик.
На вопрос, могут ли замороженные активы Банка России быть использованы на нужды реконструкции Украины, он заявил, что для этого необходимо устранить юридические препятствия.
В настоящее время многие эксперты и политики в западных странах констатируют, что война санкций в отношении России не принесла желаемых результатов. Причина заключается в недостаточном уровне компетентности экономистов Запада.
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России придется занять Сумскую, Черниговскую, Полтавскую и Харьковскую области, чтобы получить "буфер" от переданного Украине дальнобойного западного оружия.