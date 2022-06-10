Цены на бензин в Штатах достигли максимума

Стоимость бензина в США выросла до пяти долларов за галлон, то есть за 3,78 литра. Этот показатель является рекордным.

По данным агрегатора цен на бензин GasBuddy, топливо в Штатах продолжит дорожать. Как заявили эксперты корпорации, экономическая проблема возникла из-за увеличения мировой стоимости нефти и антироссийских санкций, после введения которых снизилось предложение.

"Хуже всего то, что спрос игнорирует взрывной рост цен на бензин, что означает высокую вероятность дальнейшего роста цен в ближайшие недели”, — сказал главный аналитик компании Патрик Де Хаан, слова которого приводят на официальном сайте GasBuddy.

Ранее сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди заявил, что в стране кокаин стоит дешевле, чем бензин.