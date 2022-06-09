В Польше объявлены бензиновые протесты

Польские автомобилисты возмущены повышением цен на топливо. Литр бензина на АЗС в этой европейской стране стоит больше 8 злотых (113 рублей).

Терпеть такое резкое подорожание топлива поляки не намерены и объявили на ближайшие выходные массовые акции протеста. Например, 11 июня водителями будут заблокированы подъезды к заправкам фирмы Orlen по всей Польше.

В ответ на искусственно, как они считают, завышенные цены на бензин участники акции соберутся в импровизированные "очереди", чтобы никто не смог подъехать к бензоколонкам. Автомобилисты просто не верят, что такая стоимость топлива возможна даже при цене российской нефти в $120 (7230 рублей) за баррель.

Впрочем, поляки, видимо, не знают, что у их "старших товарищей" — американцев — дела с бензином обстоят ещё хуже. Там, по признанию одного из сенаторов, цены на топливо для автомобилей выше, чем на кокаин.