Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Приговорённый к смерти наёмник Эйден Эслин: "Киев и Лондон меня бросили"
Путин провёл параллель между нынешней эпохой и временами Петра I
В Южной Корее из-за роста цен на бензин дальнобойщики заблокировали порты
Путин: Россия через 10 лет будет жить лучше
Автоэксперт Кадаков: обжаловать штраф за нарушение ПДД можно только за 10 дней
Кадры из зала суда, где сегодня вынесли смертный приговор иностранным наёмникам
Приговорённый к казни в ДНР наёмник числится террористом в Британии
Политолог: ослабление Украины — шанс для Польши восстановить Речь Посполитую
Шон Пиннер: "Если у тебя нет военного опыта, ехать сюда его набираться не стоит"

В Польше объявлены бензиновые протесты

Мир

Польские автомобилисты возмущены повышением цен на топливо. Литр бензина на АЗС в этой европейской стране стоит больше 8 злотых (113 рублей).

В Польше объявлены бензиновые протесты

Терпеть такое резкое подорожание топлива поляки не намерены и объявили на ближайшие выходные массовые акции протеста. Например, 11 июня водителями будут заблокированы подъезды к заправкам фирмы Orlen по всей Польше.

В ответ на искусственно, как они считают, завышенные цены на бензин участники акции соберутся в импровизированные "очереди", чтобы никто не смог подъехать к бензоколонкам. Автомобилисты просто не верят, что такая стоимость топлива возможна даже при цене российской нефти в $120 (7230 рублей) за баррель.

Впрочем, поляки, видимо, не знают, что у их "старших товарищей" — американцев — дела с бензином обстоят ещё хуже. Там, по признанию одного из сенаторов, цены на топливо для автомобилей выше, чем на кокаин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Командование ВСУ призывает Зеленского отвести войска из Донбасса

В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах  украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих. 

Командование ВСУ призывает Зеленского отвести войска из Донбасса
Myśl Polska: Польшу ждёт "жаркая" осень из-за страшного экономического кризиса
Мир. Новости мира
Myśl Polska: Польшу ждёт "жаркая" осень из-за страшного экономического кризиса
Экономика и бизнес
Песков предложил реализовать в РФ стратегию "технологического острова"
Общество
Симоньян рассказала о заявлениях Аллегровой: "Она в другом лагере"
Ольга Лазарева Деятельность Анастасии Татуловой на посту омбудсмена по МСП проверят в ГП и СК РФ Ольга Лазарева Любовь Степушова Байден ведёт США к гибели Любовь Степушова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Европа сократит поставки Украине военной техники из-за больших потерь на СВО
Мир. Новости мира
Сербские СМИ: НАТО планировало захватить Лаврова, чтобы шантажировать Путина
Прокуратура Польши официально разрешила бандеровский лозунг "Режь поляков!"
Мир. Новости мира
Прокуратура Польши официально разрешила бандеровский лозунг "Режь поляков!"
Последние материалы
Шон Пиннер: "Если у тебя нет военного опыта, ехать сюда его набираться не стоит"
Сенатор США Кеннеди: у нас кокаин дешевле бензина
Фонд "Победа" станет инструментом "отмывания" под предлогом помощи Мариуполю – эксперт
В МИД РФ не исключили "прямое военное столкновение" с США из-за кибератак
Политолог Носович разъяснил незаконность независимости Литвы
Деятельность Анастасии Татуловой на посту омбудсмена по МСП проверят в ГП и СК РФ
В Школе современной пьесы покажут "Высокий класс Хиблы Герзмава"
Суд ДНР приговорил иностранных наёмников к смертной казни
МИД: В кибератаках на Россию задействованы более 20 хакерских группировок
На Украине намерены лишать гражданства за госизмену
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников