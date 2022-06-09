Сенатор США Кеннеди: у нас кокаин дешевле бензина

Инфляция в США достигла таких размеров, что её уже не могут игнорировать даже далеко не бедные люди. Например, политики.

Сегодня вдруг "прозрел" сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди. Он заехал на заправку и, ужаснувшись ценникам, заявил, что бензин стал настолько дорогим, что теперь выгоднее заправляться кокаином.

"В моем штате цена бензина так высока, что будет дешевле купить кокаин и просто бегать повсюду", — сказал Кеннеди.

И это, надо отметить, в Луизиане — центре нефтеперерабатывающей промышленности США, где всегда бензин был одним из самых дешевых в стране.

Возмущённый сенатор предъявил претензии президенту США, который, по его словам, "неспособен совладать с растущими ценами на топливо, которые практически ежедневно обновляют исторические максимумы".