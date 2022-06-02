Депутат Госдумы Султан Хамзаев назвал США "страной-банкротом", которая долгое время существовала за счёт обмана, шантажа и грабежа. В ближайшее время всех американцев охватит "настоящий шторм", полагает он.
"Америка десятилетиями жила за чужой счёт, используя для этого самые варварские инструменты: обман, шантаж, грабёж. Но, как оказалось, такой "пир" не вечен. США — страна банкрот", — заявил политик.
По словам Хамзаева, антироссийская экономическая политика Запада уже привела к рекордной инфляции в США, и её последствия затронут всех американцев.
"В ближайшее время США будут пожинать плоды своего же труда. Это будет настоящий шторм, который неминуемо затронет жизнь простого американца", — отметил парламентарий.
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