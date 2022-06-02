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Автор Антон Куликов

"Готовьтесь": глава крупнейшего банка предупредил об экономическом "урагане"

Экономика

Глава одного из крупнейших мировых банков JP Morgan Джейми Даймон предупредил о надвигающемся экономическом "урагане". Причём он признал, что ранее его прогнозы были оптимистичнее.

"Готовьтесь": глава крупнейшего банка предупредил об экономическом "урагане"

В интервью телеканалу CNBC Даймон заявил, что говорил о том, что надвигаются "грозовые тучи", но сейчас скажет по-другому: "это ураган".

По его мнению, спад в экономике будет весьма значительным, что требует подготовительных мер со стороны банков. А потому, по словам финансиста, "лучше приготовьтесь".

Джейми Даймон подчеркнул, что возглавляемая им корпорация уже готовится, и "мы будем очень консервативны с нашими балансовыми отчетами", сообщает РИА "Новости".

"Сейчас вроде как солнечно, всё в порядке. Все думают, что Федрезерв (Федеральная резервная система США - Прим.ред.) может со всем справиться. Но ураган висит прямо впереди и движется на нас. Мы ещё просто не знаем, будет он маленьким или окажется суперштормом "Сэнди"… или "Эндрю", или чем-то подобным", - сказал Даймон.

По словам главы JP Morgan, текущих сбережений американских потребителей хватит на шесть-девять месяцев, после чего они начнут испытывать экономические сложности.

Отметим, что на днях министр финансов США Джанет Йеллен призналась, что её прогнозы относительно уровня инфляции в США были слишком оптимистичными. Ранее она говорил, что значительный рост инфляции - "небольшой риск". Но в итоге в марте инфляция в стране достигла рекордных значений с 1981 года, составив 8,5 процентов.

Сейчас Йеллен признаёт, что была неправа насчёт уровня инфляции.

"Как я ранее подмечала, никто не ожидал ни серьезных шоков для экономики, подстегнувших рост цен на энергию и продовольствие, ни нарушения цепей поставок, которые так сильно ударили по нашей экономике и которые я тогда не полностью понимала, но мы признаём это сейчас", - сказала она.

Отметим, что значительную - если не решающую - роль в этих процессах играют антироссийские санкции, которые вводят США и другие страны Запада. Потому неудивительна информация о том, что в Вашингтоне всё сильнее разногласия относительно того, как поступать с санкциями в дальнейшем.

По этим данным, в Белом доме и в госдепартаменте есть сторонники так называемых вторичных санкций. То есть таких, под которые подпадают государства и компании, которые санкции против России не вводили и продолжают сотрудничество с нашей страной.

А вот в американском Минфине популярностью пользуется идея ограничения цен на российскую продукцию. То есть продолжать её покупать, но не выше определённого ценового уровня. 

Впрочем, в Москве заявили, что не будут поставлять продукцию в страны, которые вводят ценовые ограничения, торговать в ущерб себе. И найдут, куда эту продукцию сбывать.

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Автор: Антон Куликов
Темы банк джанет йеллен
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