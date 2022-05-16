Автоюрист: "На заводах Renault в России шесть лет ничего нельзя менять"

К производству электромобилей, а также внедрению других изменений на национализированных заводах Renault в России можно будет приступить только через шесть лет, заявил автоюрист Дмитрий Славнов в интервью Телеканалу "360". Этого требует действующее законодательство, пояснил он.

По словам эксперта, покинувшая российский рынок из-за санкций компания Renault имеет право выкупить своё оборудование в течение шести лет. Поэтому всё это время российская сторона не может модернизировать или ещё каким-то образом менять комплектующие на заводах. В частности это касается московского предприятия "Автофрамос".

"На "Автофрамос" можно делать всё что угодно, но в течение шести лет они могут выкупить. Юридически в течение шести лет мы ничего не можем менять. Мы сможем собирать только на том оборудовании, которое есть. Если никто его не выкупит обратно за это время, мы там уже можем модернизировать и делать всё что угодно", — сказал Славнов.

В понедельник Минпромторг РФ сообщил, что российские активы Renault перейдут в собственность российского государства. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на столичном заводе Renault планируется возродить производство автомобилей "Москвич", а в перспективе — электрокаров.