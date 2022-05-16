Собянин: На заводе Renault будут выпускать "Москвичи"

Принадлежавший концерну Renault автозавод в Москве перейдёт на баланс города, и будет выпускать автомобили "Москвич". Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

"Я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич", — заявил он.

Собянин пояснил, что после ухода Renault с российского рынка тысячи работников московского завода рисковали остаться без работы. Он пообещал сохранить большую часть коллектива.

"Мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы", — заявил мэр.

По словам Собянина, в перспективе автозавод будет выпускать "Москвичи" на электродвигателях.