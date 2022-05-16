Компания Renault передала все активы в России в госсобственность

Французская корпорация Renault Group передала все свои активы в России в госсобственность, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ.

Новым владельцем акций российской автомобилестроительной компании "АвтоВАЗ", ранее принадлежавшим Renault, стало ФГУП "НАМИ". Минпромторг сообщил, что отныне сервисным обслуживанием машин французского бренда на территории России также будет заниматься "АвтоВАЗ".

Раннее глава движения автомобилистов России "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков в интервью Pravda. Ru предсказал остановку российских автосборочных предприятий вследствие санкций. По словам эксперта, необходимого уровня локализации за последние десятилетия добиться не удалось, и доля импортных комплектующих осталась непозволительно высокой.

Единственным спасением для автомобильного российского рынка будут компании из Южной Кореи и Китая, которые непременно воспользуются отсутствием конкуренции в РФ, уверен Лысаков.