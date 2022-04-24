Экономист Елсуков предложил производить бумагу из камня

Российский экономист Алексей Елсуков выступил с инициативой производства любых видов бумаги из камня. Соответствующий проект планируется представить летом на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи нового времени".

Елсуков предлагает изготавливать офисную, книжную, туалетную и другие виды бумаг из известняка. По его словам, цены на каменную бумагу будут не выше, чем на привычную целлюлозную.

"Из известняка можно делать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и даже туалетную. Цены на неё будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу", — приводит слова Елсукова РИА Новости.

Экономист заявил, что бумага из известняка будет более прочная, влагостойкая и экологичная. Сырьевую база для её производства в России автор инициативы назвал неисчерпаемой.