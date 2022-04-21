Экономист Косой: Центробанк перестарался с курсом рубля

Президент Центра экономики инфраструктуры, российский экономист Владимир Косой рассказал в беседе с Pravda.Ru про актуальный курс валют, о том, что происходит сегодня на валютном рынке и каких изменений ожидать в будущем.

Экономист отметил, что такого сценария, при котором рубль является ограниченно конвертируемой валютой, никто ещё никогда не видел, и, соответственно, никто пока не может предположить, каким будет курс.

"С точки зрения того, что Центральный банк его отрегулирует, может отрегулировать, у меня нет никаких сомнений. И с учетом того, что тот курс рубля, который сейчас формируется, невыгоден экспортерам и невыгоден бюджету Российской Федерации, я уверен, что курс рубля постепенно будет снижаться", — отметил Владимир Косой.

Эксперт уточнил, что рубль подешевеет ввиду того, что свободной купли-продажи на данный момент в России нет.

"Поэтому курс будет ровно такой, каким захотят его видеть Минфин и Центральный банк. Другой вопрос, что могут быть какие-то эксцессы временные, когда ввели, допустим, 80%-ю продажу валютной выручки экспортерами, и Центральный банк, видимо, немножко перестарался. То есть курс сейчас падает ниже тех значений, который хотел бы видеть Минфин и Центральный банк", — сказал экономист.

Он добавил, что Минфин и ЦБ через одну-две недели скорректируют курс до оптимальных на сегодняшний день значений.

Ранее из данных Московской биржи стало известно, что курс евро впервые с 8 апреля упал до 79 рублей, доллар же подешевел на 2,41 рубля и составил 74 рубля.