EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Экономист Косой: Центробанк перестарался с курсом рубля

Экономика

Президент Центра экономики инфраструктуры, российский экономист Владимир Косой рассказал в беседе с Pravda.Ru про актуальный курс валют, о том, что происходит сегодня на валютном рынке и каких изменений ожидать в будущем.

Экономист Косой: Центробанк перестарался с курсом рубля

Экономист отметил, что такого сценария, при котором рубль является ограниченно конвертируемой валютой, никто ещё никогда не видел, и, соответственно, никто пока не может предположить, каким будет курс.

"С точки зрения того, что Центральный банк его отрегулирует, может отрегулировать, у меня нет никаких сомнений. И с учетом того, что тот курс рубля, который сейчас формируется, невыгоден экспортерам и невыгоден бюджету Российской Федерации, я уверен, что курс рубля постепенно будет снижаться", — отметил Владимир Косой.

Эксперт уточнил, что рубль подешевеет ввиду того, что свободной купли-продажи на данный момент в России нет.

"Поэтому курс будет ровно такой, каким захотят его видеть Минфин и Центральный банк. Другой вопрос, что могут быть какие-то эксцессы временные, когда ввели, допустим, 80%-ю продажу валютной выручки экспортерами, и Центральный банк, видимо, немножко перестарался. То есть курс сейчас падает ниже тех значений, который хотел бы видеть Минфин и Центральный банк", — сказал экономист.

Он добавил, что Минфин и ЦБ через одну-две недели скорректируют курс до оптимальных на сегодняшний день значений.

Ранее из данных Московской биржи стало известно, что курс евро впервые с 8 апреля упал до 79 рублей, доллар же подешевел на 2,41 рубля и составил 74 рубля.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Светлана Нерадовская
Sberbank
Новости
"Магнит", "Ашан" и "Лента" снизили цены на наиболее ходовые продукты
Зеленский рассказал о разрушениях экономики Украины во время спецоперации
Минобороны: украинские боевики провели провокацию на машинах с буквами Z
США пообещали перечислить Грузии в этом году ещё $132 млн
Учёный-металлург рассказала о тоннелях под заводом "Азовсталь" в Мариуполе
Баширов: ВС РФ будут сбивать самолёты США и НАТО на Украине
Экономист Косой: Центробанк перестарался с курсом рубля
В России отменили выступления группы "Машина времени"
Министр финансов РФ Силуанов призвал снять барьеры в мировой торговле
Экс-советник Егора Гайдара посоветовал НАТО бомбить российские города
Популярное
Силовые структуры
"Нам остались считанные часы": офицер ВСУ попросил о спасении "мировых лидеров"

Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".

"Нам остались считанные часы": офицер ВСУ попросил о спасении "мировых лидеров"
Константин Сивков: переданные Украине истребители МиГ-29 не смогут даже взлететь
Силовые структуры
Константин Сивков: переданные Украине истребители МиГ-29 не смогут даже взлететь
Силовые структуры
Зеленский: ВСУ не деблокируют Мариуполь из-за необходимости пройти 120 км
Мир. Новости мира
Советник главы Крыма Крючков: жители юга Украины хотят войти в состав России
Игорь Буккер Политолог из США назвал грядущую эру "постамериканской" Игорь Буккер Ирина Шлионская Некоторые маньяки эпохи СССР были "образцовыми членами общества" Ирина Шлионская Анжела Якубовская Писатель Владимир Крупин: "Русский народ не злопамятный" Анжела Якубовская
Силовые структуры
Леонков рассказал о жалостливых историях украинских военнопленных
Силовые структуры
Луганскинформцентр: ВСУ уходят из района Рубежного, Северодонецка и Лисичанска
Борис Джонсон пригрозил нанести ядерный удар по РФ без согласования с НАТО
Мир. Новости мира
Борис Джонсон пригрозил нанести ядерный удар по РФ без согласования с НАТО
Последние материалы
"Магнит", "Ашан" и "Лента" снизили цены на наиболее ходовые продукты
Зеленский рассказал о разрушениях экономики Украины во время спецоперации
Минобороны: украинские боевики провели провокацию на машинах с буквами Z
США пообещали перечислить Грузии в этом году ещё $132 млн
Учёный-металлург рассказала о тоннелях под заводом "Азовсталь" в Мариуполе
Баширов: ВС РФ будут сбивать самолёты США и НАТО на Украине
Экономист Косой: Центробанк перестарался с курсом рубля
В России отменили выступления группы "Машина времени"
Министр финансов РФ Силуанов призвал снять барьеры в мировой торговле
Экс-советник Егора Гайдара посоветовал НАТО бомбить российские города
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников