Рубль оказался намного крепче, чем убеждал всех американский президент Джо Байден. Глава Вашингтона еще недавно утверждал, что курс американского доллара уже достигает двухсот рублей.
Это признают участники дебатов, которые состоялись в среду, 20 апреля, в Европарламенте.
Глава Комитета по иностранным делам ЕП Дэвид Джеймс Макаллистер заявил, что о войне РФ против Украины говорят уже второй месяц. Много потеряно для мира и порядка в Европе.
Он сообщил, что против России было принято пять пакетов санкций. И режим Путина всё-таки заплатит высокую цену за свои действия, сказал Макаллистер. В банковской сфере, визах, транспорте и т. д.
Однако глава Комитета сомневается, что "некоторые санкции были приняты".
"Макроэкономический шок пройден и видно, что ситуация экономическая в России почти стабилизировалась, и рубль превышает показатели, которые были перед войной", — недоволен Макаллистер.
Русские избежали дефолта благодаря золотым запасам и экспорту энергоносителей.
"Так же они пытаются обойти все ограничения для импорта того, что им нужно. То есть всё, что мы приняли, — нам нужно рассмотреть, чтобы понять, что нам нужно дальше делать, чтобы остановить российскую агрессию, которая вошла в новую, более опасную фазу", — подытожил Макаллистер.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".