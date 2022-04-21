В Европарламенте недовольны: рубль не обваливается, как обещал Байден

Рубль оказался намного крепче, чем убеждал всех американский президент Джо Байден. Глава Вашингтона еще недавно утверждал, что курс американского доллара уже достигает двухсот рублей.

Это признают участники дебатов, которые состоялись в среду, 20 апреля, в Европарламенте.

Глава Комитета по иностранным делам ЕП Дэвид Джеймс Макаллистер заявил, что о войне РФ против Украины говорят уже второй месяц. Много потеряно для мира и порядка в Европе.

Он сообщил, что против России было принято пять пакетов санкций. И режим Путина всё-таки заплатит высокую цену за свои действия, сказал Макаллистер. В банковской сфере, визах, транспорте и т. д.

Однако глава Комитета сомневается, что "некоторые санкции были приняты".

"Макроэкономический шок пройден и видно, что ситуация экономическая в России почти стабилизировалась, и рубль превышает показатели, которые были перед войной", — недоволен Макаллистер.

Русские избежали дефолта благодаря золотым запасам и экспорту энергоносителей.

"Так же они пытаются обойти все ограничения для импорта того, что им нужно. То есть всё, что мы приняли, — нам нужно рассмотреть, чтобы понять, что нам нужно дальше делать, чтобы остановить российскую агрессию, которая вошла в новую, более опасную фазу", — подытожил Макаллистер.