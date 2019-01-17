Россия обвинила Белоруссию в потере сотен миллионов долларов

Россия обвинила Белоруссию в поставках санкционных товаров под видом белорусских. Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич рассказал СМИ о том, что Россия теряет миллионы долларов из-за реэкспорта сакнционной продукции из третьих стран, выдаваемой за белорусскую. По мнению Бабича, лжетранзит, контрабандные поставки и манипуляции с занижением НДС пагубно влияют на экономику России.

Российский дипломат также отметил, что созданные лазейки работают до сих пор, закрыть их так и не удалось. В ответ на действия Республики Беларусь, по словам посла, Москва готова ввести нововведения, акцизные и таможенные изменения, а также усилить правоохранительные меры в отношении нарушителей, но без поддержки властей Белоруссии сделать это будет трудно.

Михаил Бабич рассказал о том, что с начала 2019 года вся продукция, поступающая из дружественной страны будет проходит тщательную проверку специалистов в программе под названием "Меркурий".

Уже не раз Белоруссия и Россия обвиняли друг друга в реэкспорте европейских товаров, которые находятся под санкциями и не должны быть на территории России. Производители Белоруссии с помощью махинаций меняли страну производителя, поставляя в нашу страну белорусские креветки и папайю.

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