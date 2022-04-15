Италия отказалась от покупки газа из России в рублях и обвинила её в шантаже

Руководитель МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Рим не станет приобретать газ из России за рубли. Как объяснил министр, подобная покупка противоречит ограничительным мерам Запада в отношении Центрального банка.

"Я убеждён, что Италия не должна терпеть какой-либо шантаж", — подчеркнул глава итальянского внешнеполитического ведомства, передаёт Radio 24.

Также, по мнению представителя Рима, Москва сама же объявила запрет на поставки голубого топлива против себя, когда решила продавать его только за отечественную валюту. Ди Майо отметил, что власти ищут альтернативу российскому газу. С этой целью руководитель правительства Италии Марио Драги 20 и 21 апреля побывает в Анголе и Конго, сказали в министерстве.

Ранее газ из РФ в рублях купила Армения. Стоимость ресурса обозначили в долларах, которые потом "перевели в рубли", заявил министр экономики страны Ваган Керобян.