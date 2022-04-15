Армения начала платить за газ в рублях

Армения перешла на рубли в расчётах за поставки газа из России.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Вагана Керобяна, министра экономики страны.
По его словам, "несколько последних платежей" были сделаны уже в российской валюте, "по соответствующему курсу". То есть, цены рассчитываются в долларах, которые затем "переводятся в рубли".
Как пояснил изданию официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, ничего принципиально нового не происходит:
"Контракт на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях. Теперь эта возможность используется", — цитирует его слова РБК.
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