Армения начала платить за газ в рублях

Армения перешла на рубли в расчётах за поставки газа из России.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Вагана Керобяна, министра экономики страны.

По его словам, "несколько последних платежей" были сделаны уже в российской валюте, "по соответствующему курсу". То есть, цены рассчитываются в долларах, которые затем "переводятся в рубли".

Как пояснил изданию официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, ничего принципиально нового не происходит:

"Контракт на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях. Теперь эта возможность используется", — цитирует его слова РБК.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

"Газпром" — единственный поставщик газа в Армению.

Оператор ГТС Армении — "Газпром Армения" — "дочка" российского "Газпрома".

Цена российского газа для Армении составляет $165 за 1 тыс. куб. м.

В 2021 году Армения закупила в России газ на $414 млн и нефтепродуктов — еще примерно на $270 млн.