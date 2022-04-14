Глава Всемирного банка предложил обнулить долги бедных стран из-за роста цен

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс сообщил, что жизнь в беднейших странах ухудшится на фоне подорожания продуктов. Вместе с этим экономист призвал позволить таким государствам не отдавать долги.

Также Мэлпасс подчеркнул, что из-за высокой инфляции начнётся экономическая и социальная катастрофа. При этом, по словам эксперта, чем беднее страна, тем труднее ей бороться с резким увеличением стоимости товаров.

"События на Украине должны привести к переосмыслению в богатых странах. Мы должны освободить бедные государства от гнетущих их долгов", — заключил руководитель ВБ в беседе с немецким СМИ Wirtschaftswoche.

Ранее аналитики Всемирной торговой организации предупредили о последствиях конфликта на Украине и жёстких ограничительных мер против нашей страны. По информации ВТО, миру грозит крупный продовольственный кризис.