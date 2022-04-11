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Автор Степан Худяков

Всемирный банк: Экономика России упадёт на 11%

Экономика

Всемирный банк (ВБ) опубликовал прогноз по экономической ситуации в странах Европы и Средней Азии. Отдельно организация коснулась вопросов России и Украины, которые, считают их эксперты, переживут серьёзный спад.

Всемирный банк: Экономика России упадёт на 11%

Как считают эксперты ВБ, российский ВВП по итогам 2022 года сократится на 11%, украинский — на 45%. При этом это только предварительные прогнозы: в зависимости от ситуации на фронтах и ужесточения или смягчения санкционного режима цифры могут развернуться.

Также Всемирный банк предположил серьёзное ускорение роста цен в России: по их прогнозам, инфляция должны составить не менее 22%. Быстрого восстановления отечественной экономики пока не ожидается: рост в 2023 и 2024 ожидается в районе 0-1%.

Ранее сотрудники Всемирного банка заявили, что антироссийские санкции окажут больший эффект на экономику, чем сама спецоперация вооруженных сил России на территории Украины.

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Автор: Степан Худяков
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