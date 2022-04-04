ВТО предупреждает о крупном мировом продовольственном кризисе

Всемирная торговая организация (ВТО) снизила прогноз роста мировой торговли на 2022 год из-за спецоперации России на Украине и связанных с ней антироссийских санкций.

Ранее прогноз глобального роста составлял 4,7%, теперь же снижен до 2,5%, сообщила гендиректор ВТО доктор Нгози Оконджо-Ивеала.

По словам чиновницы, в то время как на долю России и Украины приходится лишь около 2,5% мирового товарного экспорта, они "очень и очень значительны в определенных секторах”. Например, эти две страны традиционно называют мировой хлебной корзиной, поскольку они являются крупными экспортерами зерна, особенно пшеницы и кукурузы.

Оконджо-Ивеала прогнозирует, что мировая экономика сильно пострадает "из-за последствий происходящего", которые неизбежно приведут к росту цен.

"Меня беспокоит, что у нас назревает продовольственный кризис… Я действительно обеспокоен надвигающимся голодом, особенно в бедных странах", — сказала Нгози Оконджо-Ивеала.

По данным Африканского банка развития, во многих африканских странах за последний месяц цены на продовольствие выросли на 20-50%.

Кроме продовольствия, в последние пять недель растут цены на другие сырьевые товары, причем участники рынка опасаются, что экономические санкции, с которыми сталкивается Россия, приведут к перебоям в поставках:

металлы, удобрения и энергоносители достигли рекордных значений с начала спецоперации на Украине, которая усугубила проблемы, вызванные пандемией коронавируса.

Глава ВТО считает, что в ближайшее время ситуация вряд ли улучшится.

"В краткосрочной и среднесрочной перспективе, я думаю, мы увидим, что это инфляционное давление сохранится”, — заявила она.