Клиенты Яндекс.Еды подали в суд из-за утечки данных

В Замоскворецкий суд пришёл иск против сервиса «Яндекс.Еда», сообщает РБК, ссылаясь на представителей организации «Роскомсвобода». Иск связан с утечкой данных клиентов приложения, произошедшей в начале марта.

Пока по данному делу проходит лишь 20 истцов, однако в дальнейшем к ним могут присоединиться другие пользователи сервиса, чьи данные оказались в сети. Главное требование истцов – усиление мер по защите персональной информации в приложении и компенсация в 100 тысяч рублей для каждого из них.

Яндекс пока никак не отреагировал на информацию о иске. Более того, пресс-служба Замоскворецкого суда пока лишь рассматривает заявку и ещё не зарегистрировала её официально.

Ранее эксперты говорили о возможно перетекании российских пользователей Google к Яндексу. Вопрос о том, какое это может значение для их персональных данных, пока не ставился.