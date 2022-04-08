Маркетолог предрёк миграцию российских пользователей из Google в "Яндекс"

Маркетолог, член Гильдии Маркетологов Николай Григорьев прокомментировал Pravda.Ru решение Роскомнадзора о запрете рекламы Google и его информационных ресурсов.

"У нас есть аналогичные возможности рекламы через "Яндекс". И будут другие варианты развиваться. Выльется это в то, что пойдет очередная волна миграции, как это было с Instagram* и Facebook*, пользователи которых мигрировали в VK и Telegram. Теперь люди будут мигрировать из Google в рекламные инструменты того же "Яндекса", — заявил Григорьев.

По его мнению, западные рекламодатели тоже начнут переходить в "Яндекс", однако им потребуется время на освоение информационных продуктов IT-компании

"Те, кто в этом заинтересован, просто закроют свои рекламные компании в одном месте, откроют их в другом. Да, конечно, им придется приспосабливаться, потому что алгоритмы не совпадают, они разные. Но бизнес приспособится. Он достаточно гибкий в этом смысле. Будет какой-то переходный период с месяц, а потом всё опять будет так, как было для тех, кому это нужно", — отметил собеседник издания.

В четверг, 7 апреля Роскомнадзор запретил рекламировать американскую корпорацию Google и принадлежащие ей информационные ресурсы.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.