EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Маркетолог предрёк миграцию российских пользователей из Google в "Яндекс"

Общество

Маркетолог, член Гильдии Маркетологов Николай Григорьев прокомментировал Pravda.Ru решение Роскомнадзора о запрете рекламы Google и его информационных ресурсов.

Маркетолог предрёк миграцию российских пользователей из Google в "Яндекс"

"У нас есть аналогичные возможности рекламы через "Яндекс". И будут другие варианты развиваться. Выльется это в то, что пойдет очередная волна миграции, как это было с Instagram* и Facebook*, пользователи которых мигрировали в VK и Telegram. Теперь люди будут мигрировать из Google в рекламные инструменты того же "Яндекса", — заявил Григорьев.

По его мнению, западные рекламодатели тоже начнут переходить в "Яндекс", однако им потребуется время на освоение информационных продуктов IT-компании

"Те, кто в этом заинтересован, просто закроют свои рекламные компании в одном месте, откроют их в другом. Да, конечно, им придется приспосабливаться, потому что алгоритмы не совпадают, они разные. Но бизнес приспособится. Он достаточно гибкий в этом смысле. Будет какой-то переходный период с месяц, а потом всё опять будет так, как было для тех, кому это нужно", — отметил собеседник издания.

В четверг, 7 апреля Роскомнадзор запретил рекламировать американскую корпорацию Google и принадлежащие ей информационные ресурсы.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
Темы facebook яндекс
Sberbank
Новости
Focus Online: немцы стремительно нищают из-за роста цен на энергоносители
Экономист Дудчак предрёк продовольственный кризис в странах Запада
Инвестор Агасьян: "сакральной жертвой" санкций США станет Европа
Историк Кнутов объяснил отказ Киева от стамбульских договорённостей
Многодетная мама из Подмосковья помогает беженцам из ДНР: "Я сама из Луганска"
Маркетолог предрёк миграцию российских пользователей из Google в "Яндекс"
Конгрессмен Джексон: слабоумие Байдена стало угрозой нацбезопасности США
Депутат Ананских назвал демагогией резолюция Европарламента по нефти и газу
Рубль стал сильнее, чем до начала спецоперации на Украине
В России дорожают пакеты и изделия из пластика
Популярное
Мир. Новости мира
Баширов: освобождение офицеров НАТО из Мариуполя должно быть публичным

Выпуск НАТОвских военных может стать переломным моментом в информационной войне

Баширов: освобождение офицеров НАТО из Мариуполя должно быть публичным
Офицеры НАТО из Мариуполя вышли на связь – просят выпустить из котла
Мир. Новости мира
Офицеры НАТО из Мариуполя вышли на связь – просят выпустить из котла
Политика. Новости и аналитика
Барщевский: Страну ждёт колоссальный рост коррупции
Военные новости
Эксперты обсуждают судьбу офицеров НАТО, окружённых в Мариуполе
Игорь Буккер Global Times: ЕС между молотом и наковальней Игорь Буккер Ирина Шлионская Гипотеза: под Лох-Несское чудовище маскируются инопланетяне Ирина Шлионская Усам Оздемиров Бреттон-Вудс III будет строиться вокруг валют Востока Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Зеленский оскандалился на выступлении с членами "Азова"* перед греками
Мир. Новости мира
Власти Греции: выступление членов "Азова"* перед парламентом было ошибочным
Экономист из ФРГ Бек: обширные санкции изолировали не Россию, а Запад
Мир. Новости мира
Экономист из ФРГ Бек: обширные санкции изолировали не Россию, а Запад
Последние материалы
Многодетная мама из Подмосковья помогает беженцам из ДНР: "Я сама из Луганска"
Маркетолог предрёк миграцию российских пользователей из Google в "Яндекс"
Депутат Ананских назвал демагогией резолюция Европарламента по нефти и газу
Рубль стал сильнее, чем до начала спецоперации на Украине
В России дорожают пакеты и изделия из пластика
Утечка из СБУ: тероборона мародёрит от души
Кадыров: в Мариуполе находят всё больше следов иностранных наёмников
Киев знал о российской операции, но не информировал украинцев, чтоб не мешали
Историк Могилевский сравнил Путина с Петром I: "Действует очень по-петровски"
Китай будет пресекать внешнее вмешательство в Тайвань. Вплоть до войны
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников