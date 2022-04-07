Сервисы Google будут маркировать нарушающими законы России

Шесть сервисов компании Google, включая поисковик, попали под российские меры понуждения. В список вошли популярный видеохостинг Youtube и Youtube Music, интернет-магазин приложений и кино Google Play, мессенджер Google Chat, а также электронный почтовый ящик Gmail и сам поиск Google.

Теперь эти сервисы должны будут информировать пользователей о нарушении законодательства России.

Кроме того, сегодня Роскомнадзор ввел запрет на распространение рекламы компании и ее ресурсов. В РКН отметили, что Youtube стал одной из главных площадок, где распространяются фейки и фальшивая информация о ходе спецоперации России на Украине.