Техника в России подешевела, на очереди недвижимость, машины и мебель

Укрепившийся рубль уже заставил продавцов техники снизить цены на 20-30%, отметил экономист Николай Переславский.

Стоимость товаров многих категорий уже начала снижаться, правда пока лишь по сравнению с мартовским ценами, приводит агентство "Прайм" слова специалиста департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского. Самым заметным стало падение стоимости различной техники и продуктов питания, напомнил экономист, цены на них упали на 20-30 процентов.

"Серьезно подешевела техника – от пиковых значений примерно на 20-30% в зависимости от вида техники и производителя. Постепенно приходят в норму цены на продукты", - добавил экономист.

Далее подешевеют все виды товаров, которые россияне приобретали в кредит. Выросшая ключевая ставка ЦБ РФ заставит многих граждан России отказаться от заёмных банковских средств. В качестве примера эксперт привёл вторичную недвижимость и автомобили.

Ограничение на вывоз из страны леса и пиломатериалов приведёт к тому, что подешевеет мебель. Несмотря на уход иностранных сетевиков, в стране остаётся большой спрос, а значит будет и предложение.

Окончательной нормализации обстановки с ценами стоит ожидать после фиксирования курса рубля относительно мировых валют.