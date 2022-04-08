Российский рубль "вырос" в четверг до 76 рублей за доллар США и 82 рубля за евро, достигнув самого высокого уровня по отношению к основным валютам с 23 февраля.
После того, как Россия начала свою военную спецоперацию на Украине, а США и их союзники ввели беспрецедентные санкции против финансовой системы страны, рубль упал до исторического минимума
— 7 марта стоимость его доходила до 150 рублей за доллар США.
Напомним, 24 февраля, сразу после начала спецоперации, российская валюта упала из-за того, что международные санкции были направлены против свободно торгуемой валюты. Западные страны заморозили валютные резервы Москвы, что затрудняло российскому центральному банку поддержку рубля за счет продажи иностранной валюты.
Российское правительство приняло меры для стабилизации экономики страны, пострадавшей от санкций, что помогло рублю оправиться от своих рекордных минимумов:
Итог приложенных правительством России усилий — возврат рубля на позиции "до спецоперации на Украине".
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