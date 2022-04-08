EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Рубль стал сильнее, чем до начала спецоперации на Украине

Экономика

Российский рубль "вырос" в четверг до 76 рублей за доллар США и 82 рубля за евро, достигнув самого высокого уровня по отношению к основным валютам с 23 февраля.

Рубль стал сильнее, чем до начала спецоперации на Украине

После того, как Россия начала свою военную спецоперацию на Украине, а США и их союзники ввели беспрецедентные санкции против финансовой системы страны, рубль упал до исторического минимума

— 7 марта стоимость его доходила до 150 рублей за доллар США.

Напомним, 24 февраля, сразу после начала спецоперации, российская валюта упала из-за того, что международные санкции были направлены против свободно торгуемой валюты. Западные страны заморозили валютные резервы Москвы, что затрудняло российскому центральному банку поддержку рубля за счет продажи иностранной валюты.

Российское правительство приняло меры для стабилизации экономики страны, пострадавшей от санкций, что помогло рублю оправиться от своих рекордных минимумов:

  • Центральный банк ввел контроль за движением капитала, включая запрет иностранцам торговать российскими активами, а также принудительную продажу твердой валюты экспортерами.
  • Владимир Путин объявил в марте, что "недружественные страны", которые ввели санкции против Москвы, должны платить за российский природный газ только в рублях.
  • ЦБ от 25 марта объявил, что он возобновит закупки золота по фиксированной цене 5000 рублей за грамм в период с 28 марта по 30 июня, связав таким образом рубль с золотом, которое традиционно торгуется в долларах, и установив минимальную цену рубля по отношению к американской валюте.

Итог приложенных правительством России усилий — возврат рубля на позиции "до спецоперации на Украине".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева
Темы доллар центробанк
Sberbank
Новости
Киеву больше веры нет: Италия отказалась верить фейкам о событиях в Буче
Власти Подмосковья помогут детям‑сиротам из Донбасса найти новые семьи в РФ
Экономист Дудчак предрёк продовольственный кризис в странах Запада
Focus Online: немцы стремительно нищают из-за роста цен на энергоносители
Инвестор Агасьян: "сакральной жертвой" санкций США станет Европа
Историк Кнутов объяснил отказ Киева от стамбульских договорённостей
Конгрессмен Джексон: слабоумие Байдена стало угрозой нацбезопасности США
Маркетолог предрёк миграцию российских пользователей из Google в "Яндекс"
Многодетная мама из Подмосковья помогает беженцам из ДНР: "Я сама из Луганска"
Депутат Ананских назвал демагогией резолюция Европарламента по нефти и газу
Популярное
Мир. Новости мира
Баширов: освобождение офицеров НАТО из Мариуполя должно быть публичным

Выпуск НАТОвских военных может стать переломным моментом в информационной войне

Баширов: освобождение офицеров НАТО из Мариуполя должно быть публичным
Офицеры НАТО из Мариуполя вышли на связь – просят выпустить из котла
Мир. Новости мира
Офицеры НАТО из Мариуполя вышли на связь – просят выпустить из котла
Политика. Новости и аналитика
Барщевский: Страну ждёт колоссальный рост коррупции
Военные новости
Эксперты обсуждают судьбу офицеров НАТО, окружённых в Мариуполе
Игорь Буккер Global Times: ЕС между молотом и наковальней Игорь Буккер Ирина Шлионская Гипотеза: под Лох-Несское чудовище маскируются инопланетяне Ирина Шлионская Усам Оздемиров Бреттон-Вудс III будет строиться вокруг валют Востока Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Зеленский оскандалился на выступлении с членами "Азова"* перед греками
Мир. Новости мира
Власти Греции: выступление членов "Азова"* перед парламентом было ошибочным
Экономист из ФРГ Бек: обширные санкции изолировали не Россию, а Запад
Мир. Новости мира
Экономист из ФРГ Бек: обширные санкции изолировали не Россию, а Запад
Последние материалы
Киеву больше веры нет: Италия отказалась верить фейкам о событиях в Буче
Власти Подмосковья помогут детям‑сиротам из Донбасса найти новые семьи в РФ
Экономист Дудчак предрёк продовольственный кризис в странах Запада
Focus Online: немцы стремительно нищают из-за роста цен на энергоносители
Временный запрет на экспорт зерна из России стал большой проблемой для Европы
Инвестор Агасьян: "сакральной жертвой" санкций США станет Европа
Историк Кнутов объяснил отказ Киева от стамбульских договорённостей
Конгрессмен Джексон: слабоумие Байдена стало угрозой нацбезопасности США
Маркетолог предрёк миграцию российских пользователей из Google в "Яндекс"
Многодетная мама из Подмосковья помогает беженцам из ДНР: "Я сама из Луганска"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников