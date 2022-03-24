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Автор Елена Былкина

Мишустин рассказал о мерах поддержки молодёжи и ИТ-компаний

Экономика

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин перечислил меры поддержки, на которые могут рассчитывать отдельные категории россиян.

Мишустин рассказал о мерах поддержки молодёжи и ИТ-компаний

По словам Мишустина, молодые граждане РФ до 25 лет могут получить грант от 100 до 500 тыс рублей на развитие собственного дела. Если бизнес будет базироваться в арктической зоне, грант достигает 1 млн рублей. На данные цели выделено 2 млрд рублей.

Послабления коснутся российских ИТ-компаний. Они освобождаются от плановых проверок. На три года фирмы, занимающиеся информационными технологиями, могут забыть о государственном и муниципальном контроле.

Правительство наделили полномочиями определять приоритетные объекты для строительства по облегченным процедурам.

В России увеличат финансирование программу кешбэка за детский отдых.

Сельхозпродукцию будут перевозить железнодорожным транспортом по льготным тарифам.

В стране снизят долговую нагрузку на регионы. Так, субъекты федерации будут освобождены от выплат по кредитам в 2022 году. Это сделано для того чтобы регионы сумели погасить коммерческие займы и обязательства по ценным бумагам.

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Автор: Елена Былкина
Темы михаил мишустин
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