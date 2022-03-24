Мишустин рассказал о мерах поддержки молодёжи и ИТ-компаний

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин перечислил меры поддержки, на которые могут рассчитывать отдельные категории россиян.

По словам Мишустина, молодые граждане РФ до 25 лет могут получить грант от 100 до 500 тыс рублей на развитие собственного дела. Если бизнес будет базироваться в арктической зоне, грант достигает 1 млн рублей. На данные цели выделено 2 млрд рублей.

Послабления коснутся российских ИТ-компаний. Они освобождаются от плановых проверок. На три года фирмы, занимающиеся информационными технологиями, могут забыть о государственном и муниципальном контроле.

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