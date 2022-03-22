Экономист РУДН Григорьева: с 1 апреля четырём миллионам россиян повысят пенсии

С 1 апреля четырём миллионам россиян повысят пенсии. Об этом заявила заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

В интервью агентству "Прайм" она отметила, что речь идёт об увеличении размера социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля они вырастут на 8,6%. По словам экономиста, мера затронет четыре миллиона жителей РФ.

"Эффективность системы пенсионного обеспечения — приоритетная задача государства, закреплённая Конституцией России (часть 6, статья 75). Такая эффективность обеспечивается в том числе регулярной индексацией всех видов пенсионного обеспечения", — подчеркнула эксперт.

Также Григорьева пояснила, что среди получателей социальных пенсий есть и дети-инвалиды. К тому же, уточнила экономист, некоторые граждане РФ имеют право на получение сразу двух выплат. К ним относятся участники Великой Отечественной войны, а также инвалиды по военной травме.

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