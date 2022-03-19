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Автор Дмитрий Плотников

Западные компании вернутся в Россию в ближайшее время

Экономика

Остановившие свою деятельность в России зарубежные компании вернутся в страну уже к лету, уверен эксперт-экономист Владимир Миловидов.

Западные компании вернутся в Россию в ближайшее время

Замдиректора НИИ мировой экономики и международных отношений Владимир Миловидов считает, что все иностранные компании, временно приостановившие свою деятельность на российском рынке, вернутся в Россию через 2-3 месяца, пишет РИА Новости. Отечественный рынок довольно конкурентен, а потому ушедшие бренды потеряют свою долю и лояльных покупателей.

"Почему? Просто потому, что это выгодно. Ведь уйдя из страны, они начали терять огромные деньги", – заявил экономист.

Возврату также будет способствовать успокоившийся финансовый рынок России. Предсказание различных паникёров, которые ожидали, что доллар вырастет до 200-300 рублей, не оправдались. Бесспорно, некоторые экспортные позиции стали труднодоступны, но вовсе не исчезли. Кризис пройден, а значит пора приступать к строительству планов. Как среднесрочных, так и долгосрочных, считает Миловидов.

Если, к примеру, Samsung не захочет возвращаться в Россию, можно с уверенностью утверждать, что его место заменит компания из Китая с аналогичной продукцией. В этом случае южнокорейский гигант навсегда потеряет имеющиеся позиции, а то будет и вовсе выкинут с рынка.

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