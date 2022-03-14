Удержать или национализировать? Иностранный капитал уходит из России

Из-за санкционных ограничений удар ощутил прежде всего иностранный капитал, размещённый в РФ. Отчасти санкции были рассчитаны на зарубежных инвесторов — Запад надеялся, что те в панике побегут из страны, обрушив российскую экономику.

Сегодня перед Москвой стоит важный вопрос — удержать иностранных инвесторов или национализировать брошенное.

ЦБ РФ ведёт учёт доходов иностранных инвесторов уже 28 лет. С 1994 года "Инвестиционные доходы к выплате" (так официально называются деньги, предназначенные к вывозу из страны), выросли с 5,11 млрд долл. до 110,8 млрд долл. Всего по этой статье за рубеж выведено 1.942,57 млрд. долларов.

Надо отметить, что на самом деле иностранным бизнесом было выведено из РФ гораздо больше. Для вывоза капиталов охотно использовали другие статьи платежного баланса. "Плата за финансовые услуги", роялти, консалтинг помогли отправить за границу сумму не менее 2,5 трлн долл., что даже превышает их официальный доход.

Санкции остановили этот бурный финансовый поток и иностранный бизнес стал уходить. После себя иностранцы оставляют истощенные недра, загрязненную природу, оборудование с высокой степенью амортизации и различную дебиторскую задолженность, а отнюдь не обещанные новые технологии и "наукозначимые" производства, пишет Институт международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Именно потому появилась идея национализировать имущество сбежавших из России. Принято решение создать спецштаб по противодействию экономическим санкциям, и первые предложения по реформированию нашей экономики уже поступают.

Тем компаниям, которые продолжат работу у нас, будет оказана поддержка. Если бренд был вынужден приостановить (ограничить) деятельность в России, чтобы не попасть под вторичные санкции США, Британии и Евросоюза, ему предложат "дружественную национализацию". Это значит, что государство выкупит долю в капитале и гарантирует, что она будет опять продана инвестору после отмены санкций.

Те, кто решил немедленно уйти из РФ и закрыть предприятия, снисхождения не получат. Тут жёсткий вариант — "ускоренное банкротство". А значит, учреждение нового предприятия на его месте и размещение акций нового эмитента.