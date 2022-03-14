Российский бомбардировщик Ту-160 лучше B-2 Spirit по всем характеристикам

Китайские эксперты решили сравнить американский бомбардировщик-невидимку B-2 Spirit и российский самолёт Ту-160 "Белый лебедь". Оказалось, заокеанский аналог вчистую проигрывает отечественной машине.

Стратегическая авиация является важной частью современной ядерной триады. Самыми сильными ракетоносцами в мире сейчас считаются российский Ту-160 "Белый лебедь" и американский B-2 Spirit. Каждый самолёт обладает сильными и слабыми чертами, а потому эксперты китайского военно-аналитического издания Sina решили провести сравнительный анализ двух моделей, чтобы выяснить их плюсы и минусы, пишет ПолитРоссия.

Первый полёт стратегического бомбардировщика Ту-160 состоялся более 40 лет назад, но почтенный возраст самолёта не мешает ему продолжать службу в составе ВКС РФ. Основное отличие машины от аналогов - громадные размеры и сверхзвуковая скорость. Форсаж позволяет самолёту в 2 раза превышает скорость звука, что недостижимо для большинства современных истребителей.

Используя сверхзвуковые скорости ракетоносец может проникнуть в воздушное пространство противника, нанести ракетный удар и скрыться еще до приведения вражеских систем ПВО в боевую готовность. Невероятные размеры "Белого лебедя" позволяют ему нести внушительную полезную нагрузку в 45 тонн, а это опять же является мировым рекордом.

Что касается стелс-бомбардировщика В-2, он использует дозвуковые скорости, и почти в два раза проигрывает Ту-160 в полезной нагрузке - 23 тонны против 45 у отечественной машины. Единственным преимуществом американской машины считается малозаметность, но создавалась она в расчёте на устаревшие системы ПВО, для современных комплексов обнаружить самолёт-невидимку не является проблемой.

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