Китайские эксперты решили сравнить американский бомбардировщик-невидимку B-2 Spirit и российский самолёт Ту-160 "Белый лебедь". Оказалось, заокеанский аналог вчистую проигрывает отечественной машине.
Стратегическая авиация является важной частью современной ядерной триады. Самыми сильными ракетоносцами в мире сейчас считаются российский Ту-160 "Белый лебедь" и американский B-2 Spirit. Каждый самолёт обладает сильными и слабыми чертами, а потому эксперты китайского военно-аналитического издания Sina решили провести сравнительный анализ двух моделей, чтобы выяснить их плюсы и минусы, пишет ПолитРоссия.
Первый полёт стратегического бомбардировщика Ту-160 состоялся более 40 лет назад, но почтенный возраст самолёта не мешает ему продолжать службу в составе ВКС РФ. Основное отличие машины от аналогов - громадные размеры и сверхзвуковая скорость. Форсаж позволяет самолёту в 2 раза превышает скорость звука, что недостижимо для большинства современных истребителей.
Используя сверхзвуковые скорости ракетоносец может проникнуть в воздушное пространство противника, нанести ракетный удар и скрыться еще до приведения вражеских систем ПВО в боевую готовность. Невероятные размеры "Белого лебедя" позволяют ему нести внушительную полезную нагрузку в 45 тонн, а это опять же является мировым рекордом.
Что касается стелс-бомбардировщика В-2, он использует дозвуковые скорости, и почти в два раза проигрывает Ту-160 в полезной нагрузке - 23 тонны против 45 у отечественной машины. Единственным преимуществом американской машины считается малозаметность, но создавалась она в расчёте на устаревшие системы ПВО, для современных комплексов обнаружить самолёт-невидимку не является проблемой.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.