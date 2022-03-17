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Автор Евгения Васильева

Политолог поддержал призыв Путина зайти бизнесу РФ в Крым: "Страх исчезнет"

Экономика

Крымский политолог Владимир Джаралла в интервью Pravda.Ru прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина, призвавшего компании РФ работать в Крыму.

Политолог поддержал призыв Путина зайти бизнесу РФ в Крым: "Страх исчезнет"

"Вполне очевидно, сейчас, когда антироссийские санкции достигли невообразимо высокого уровня, исчезает страх компаний, привычных для любого жителя нашей страны, перед началом деятельности в Крыму. Речь идёт о крупных банковских структурах и телекоммуникационных компаниях. Сейчас их работа здесь уже стала совершенно естественным фактором, который уже назрел достаточно давно", — сказал специалист.

Вместе с этим он предрёк развитие портов в южном направлении. По этой причине "оживёт" судостроительная сфера, отметил эксперт.

"Очевидно для всех, что одной из тех сфер, которые мы видим перед собой в качестве развивающихся, в которых достигнуто реальное импортозамещение, есть реальные поводы для гордости — это сфера сельского хозяйства. И здесь Крым обладает уникальными чертами: виноградарством, виноделием, а также производством подобной продукции", — добавил политолог.

По его мнению, Крым стал "всероссийской дачей". Однако речь не о сезонном отдыхе, а о шансе какое-то время пожить рядом с морем, пояснил собеседник издания. Он заявил, что востребованным сектором станут застройка и реализация других жилищных проектов.

"Другая сфера — это ведение крупных проектов на базе старых пансионатов, либо целиком и полностью строительство новых комплексов. Ярчайший пример — это знаменитая "Мария", реализованная Сбербанком. Кроме того, идёт активная реконструкция советского наследия, заброшенного при Украине", — заключил Джаралла.

Ранее Путин сообщил, что крупные российские компании на фоне жёстких ограничительных мер Запада могут не переживать, если начнут свою деятельность в Крыму. Соответствующее заявление президент сделал на совещании по вопросам социально-экономического развития полуострова.

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Крым наш навсегда! Крымская весна 8 лет - что поменялось при России? Опрос: хотите назад в Украину?
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова
Темы крым бизнес владимир путин владимир джаралла
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