Компании США испугались конфискации имущества в России

Представители крупного американского бизнеса просят администрацию Джо Байдена и конгресс не сразу вводить санкции, которыми власти Соединённых Штатов грозят России на случай "вторжения на Украину".

По данным агентства Reuters, было как минимум три просьбы - от "отраслевой группы, представляющей Chevron, General Electric и другие крупные американские компании с бизнесом в России", от Американского института нефти (лоббиста нефтегазовой отрасли США) и от энергетических компаний.

Энергетики просят конгресс "ограничить масштабы и сроки санкций". Отраслевая группа от Chevron и General Electric просит Белый дом "дать компаниям возможность выполнить обязательства, а также подумать над исключениями некоторой продукции из санкционного списка". Кроме того, они попросили об отсрочке для завершения деятельности после введения санкций — для того, чтобы их активы не были конфискованы.

А Американский институт нефти обсуждает возможные санкции с конгрессменами. По мнению представителей этого института, санкции должны быть максимально целенаправленными, дабы ограничить потенциальный ущерб конкурентоспособности американских компаний.

Прислушаются ли американские законодатели и чиновники к мнению бизнес-сообщества? Подобные обращения были и ранее, при предыдущих раундах санкций. Однако едва ли можно говорить, что тогда обращения представителей американского бизнеса — причем речь идет во многих случаях о транснациональных корпорациях — оказали существенное влияние на планы властей США.

Что касается точки зрения нынешней администрации, то она, в общем-то, известна. Уже неоднократно заявлялось о разработке таких санкций, которые должны причинить "максимальный ущерб России", но при этом минимизировать влияние на экономику Соединённых Штатов.