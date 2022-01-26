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Автор Любовь Степушова

Австрийцы дали прогноз по экономике РФ на 2023 год с учётом новых санкций

Экономика

Венский институт международных экономических сопоставлений (WIIW) сделал прогноз относительно экономической ситуации в РФ, если на Москву будут наложены новые экономические санкции за "вторжение" на Украину.

Австрийцы дали прогноз по экономике РФ на 2023 год с учётом новых санкций

Об этом пишет австрийское издание Salzburger Nachrichten.

Даже при новых санкциях экономика РФ вырастет

В 2023 году российская экономика, вероятно, вырастет всего на 1,5 процента, прогнозируют эксперты WIIW.

"В случае с Россией перспективы омрачают предсказуемые новые экономические санкции ЕС и США в случае вооруженного конфликта на Украине, а также известные структурные недостатки", — цитирует издание заместителя директора института Ричарда Гривсона.

По его словам, в прогнозе учтена эскалация отношений между Россией и Западом с введением дальнейших взаимных экономических санкций после возможного конфликта вокруг Украины, но не "масштабного вторжения".

"Они (санкции) коснутся обеих сторон, но не должны в целом остановить восстановление экономики Восточной Европы", — сказал Гривсон.

Санкции не заставят Россию "уступить"

Гривзон не считает, что санкции заставят Россию "уступить", так как денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика позволила Москве накопить значительные валютные резервы — около 630 миллиардов долларов США, а все валютные резервы, включая золото, составляют около 40 процентов ВВП России по состоянию на ноябрь 2021 года. При этом внешний долг РФ невелик.

ЕС пострадает больше России

Столкновение с Россией может сильнее ударить по ЕС, считает Гривсон.

"Если вооруженный конфликт действительно разразится, и без того высокие цены на природный газ и нефть взлетят до небес, а инфляция продолжит расти", — пояснил он.

В среднем, WIIW ожидает уровень инфляции в 10,2 процента для Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в этом году, после 8,7 % в прошлом году, в Турции — даже 26,2 %. Уровень инфляции в странах Вышеградской группы Польши, Чехии, Словакии и Венгрии должен составлять в среднем 5,2 процента. Австрийские компании также пострадают от новых санкций против России, делает вывод австрийская газета.

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Автор: Любовь Степушова
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