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В МИД рассказали, от чего зависит возможный транзит газа через Украину

Экономика

Будет ли запущен транзит газа через Украину в 2024 году, зависит от договорённостей, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

В МИД рассказали, от чего зависит возможный транзит газа через Украину

По словам дипломата, все поставки будут формироваться в зависимости от спроса и заключённых контрактов на голубое топливо.

"Мы знаем, что ЕС ведёт политику, направленную на сокращение использования газа, но при этом мы видим и обратное — мы видим, что спрос на газ растёт колоссально, и мы видим взлёт цены на газ. Поэтому здесь трудно делать какие-то прогнозы на долгосрочный период. Пока мы видим, что российский газ крайне востребован в Европе для отопления", — пояснил Биричевский в беседе с РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru цитировала специалистов российского "Газпрома" о том, что запасы голубого топлива в Незалежной опустились до исторического минимума. 14,37 миллиарда кубометров, это на 9,9 миллиарда кубометров ниже показателя прошлого года, сообщили в компании.

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"Украина без газа не останется"
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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