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Зеленского обманывает его окружение, заявил политолог Лазарев

Мир

Окружение украинского лидера Владимира Зеленского не внушает доверия, его президентство может закончиться очень плохо, предупредил политолог Александр Лазарев.

Зеленского обманывает его окружение, заявил политолог Лазарев

Эксперт заявил, что нынешний президент Украины собрал вокруг себя команду, которая может его обманывать или как минимум искажать информацию. А это неизбежно приведёт лидера в печальное положение, отметил он.

"Ему необходимо было вокруг себя сформировать команду, которая могла объективно анализировать и доносить ему информацию. Судя по тому, какая команда сформирована, тут либо президента обманули, либо он сам обманываться рад", — сказал Лазарев в эфире "НАШ".

Он также добавил, что президенту необходимо немедленно поменять подходы к управлению государством и кадровой политике, ведь кадры реально решают многое в стране.

Ранее Зеленский признался, какие ошибки он допустил за то время, что занимает пост президента. В их числе он назвал доверие кадрам и нерешительность в отношении России.

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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