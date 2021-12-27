"Газпром": запасы газа на Украине опустились до исторического минимума

Запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для конца декабря, сообщил в "Газпрома" в официальном Telegram-канале.

"Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ — 14,37 миллиарда кубометров, это на 9,9 миллиарда кубометров ниже показателя прошлого года и уже на 1 миллиард кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле этого года", — говорится в сообщении компании.

"Оператор ГТС Украины" оценил 25 декабря запасы газа в украинских хранилищах в 14,26 миллиардов кубометров

По данным Gas Infrastructure Europe, в европейских хранилищах объём активного газа на 21,1 миллиарда кубометров меньше уровня декабря 2020 года.

Накануне бывший украинский премьер и глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала, что на Украине российский газ выдают за европейский уже много лет.

Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов назвал неприемлемыми и беспочвенными обвинения в адрес России и компании относительно якобы недостаточных объёмов поставок природного газа. По словам Куприянова, Европа сама создаёт себе проблемы, но обвиняет в них "Газпром".

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