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Порошенко: Украина не купила газ, когда он стоил в десять раз дешевле

Мир

Компания "Нафтогаз" вовремя не купила голубое топливо и теперь платит за него в десять раз больше, заявил бывший украинский президент Пётр Порошенко.

Порошенко: Украина не купила газ, когда он стоил в десять раз дешевле

Руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко уже объяснил, что компания находится в безвыходном положении, поэтому в настоящий момент вынуждена закупать газ по любым ценам.

"В начале этой зимы у "Нафтогаза" было более двух миллиардов долларов, которые были предусмотрены не на кражу, не на коррупционные сделки "великого воровства", не на коррупцию при закупках медицинского оборудования. На них нужно было купить газ. Он стоил в десять раз дешевле, чем сегодня", — передаёт РИА Новости слова Порошенко.

Ранее Печёрский районный суд дал согласие на задержание бывшего президента Украины для его явки в суд в качестве подозреваемого для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Политика заподозрили в содействии терроризму и государственной измене, а именно: в отказе от поставок очень нужного стране угля из ЮАР. Таким образом, бывший руководитель государства в период с 2014 по 2015 год обеспечил "энергетическую зависимость" Киева от России, заявил глава следственного управления СБУ Анатолий Бунич.

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Украина откажется от российского газа до 2035 года?
Автор: Елена Федорова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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