Тимошенко: на Украине российский газ выдают за европейский уже много лет

Бывший премьер Украины и глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскрыла схему, по которой на Украине газ из России выдают за газ из Европы.

Она обвинила власти Украины в обмане своих граждан на протяжении многих лет. По её мнению, для этого в трубопроводе сделали специальную перемычку, чтобы российский газ прогонять по кругу, а затем на таможне выдавать за европейское топливо.

"Они сделали в Европе посредника, который выкачивал достаточно большой объём денег, а по сути откатов с поставок российского газа от 70 до 100 долларов за каждые 1000 кубометров газа", — сообщила она в эфире "НАШ".

Она призвала к тому, чтобы всех причастных к обману привлекли к уголовной ответственности.

Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко рассказал, что Украина могла закупить газ, когда он стоил в десять раз дешевле.

"В начале этой зимы у "Нафтогаза" было более 2 миллиарда долларов, которые были предусмотрены не на кражу, не на коррупционные сделки "великого воровства", не на коррупцию при закупках медицинского оборудования. На них нужно было купить газ. Он стоил в десять раз дешевле, чем сегодня", — высказался он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.