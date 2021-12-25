EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

"Смотрите в зеркало": в "Газпроме" резко ответили на обвинения в энергокризисе в ЕС

Экономика

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов назвал неприемлемыми и беспочвенными обвинения в адрес России и компании относительно якобы недостаточных объёмов поставок природного газа.

"Смотрите в зеркало": в "Газпроме" резко ответили на обвинения в энергокризисе в ЕС

"Все обвинения в адрес России и "Газпрома" в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными и неприемлемы, и не соответствующими действительности. А проще говоря, вранье и ложь", — заявил Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия-1".

Он подчеркнул, что компания готова поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. Цена газа в рамках этих поставок существенно ниже, чем спотовые цены, отметил он.

"Все проблемы в Западной Европе создают себе сами, и не нужно обвинять в этом "Газпром". Лучше посмотреть в зеркало", — сказал Сергей Куприянов.

На протяжении несколько месяцев биржевые цены на природный газ остаются на высоком уровне. На этой неделе цена достигала 2000 долларов за тысячу кубометров. Но речь о биржевых ценах, по долгосрочным контрактам они значительно ниже.

По словам Сергея Куприянов, ряд клиентов "Газпрома" из Франции и Германии уже выбрали свои годовые контрактные объёмы в текущем году и более не подают заявок на поставку газа.

При этом в ту же Германию, а также в ряд других государств (Италию, Турцию, Болгарию, Венгрию и другие) было поставлено больше природного газа, чем за весь прошлый год. Официальный представитель "Газпрома" отметил, что компания бронирует транспортные мощности исходя из имеющихся заявок, а не наоборот.

"НАК "Нафтогаз Украины" 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа", — говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе "Нафтогаз Украины" подал жалобу в Еврокомиссию на якобы злоупотребление "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа. Кроме того, было подано ходатайство Генеральному директорату по конкуренции о том, чтобы немедленно были приняты меры по нормализации ситуации.

Также "Нафтогаз" попросил ЕК обязать российскую компанию выставить на торги значительные объемы природного газа для того, чтобы их могли приобрести на границах Украины с Россией или ЕС.

А Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия якобы задействует свои энергоресурсы в качестве инструмента политического влияния.

Боррель не смог обвинить РФ в невыполнении обязательство по поставкам газа. Но заявил, что "многие" считают действия России в энергетической сфере средством давления на ЕС. Судя по всему, к этим "многим" относится и сам Боррель.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Темы газпром евросоюз
Новости
В Минздраве сообщили, что случаев заражения "омикроном" внутри страны не было
Цена претензий: ЕС хочет от России €290 млрд из-за госзакупок и импортозамещения
Президент Эстонии "разоблачил" планы России
Губернатор нашел в Петербурге академию Штирлица
Боярский возмутился грубости дизайнера Артемия Лебедева
Песков поздравил журналистов с Новым годом, пошутив про COVID-19
Опубликованы кадры спасения российского пилота в Турции после падения самолёта
Рудковская обиделась на Тарасову за её резкие слова
Двоих сбежавших из волгоградской колонии осуждённых задержали
На Украине уверены, что Третьей мировой войны не случится
Последние материалы
"Смотрите в зеркало": в "Газпроме" резко ответили на обвинения в энергокризисе в ЕС
Мы делаем выводы о других, опираясь не только на дедукцию
Цена претензий: ЕС хочет от России €290 млрд из-за госзакупок и импортозамещения
Президент Эстонии "разоблачил" планы России
Губернатор нашел в Петербурге академию Штирлица
Google разработала защиту от подглядывания в гаджеты
Боярский возмутился грубости дизайнера Артемия Лебедева
Песков поздравил журналистов с Новым годом, пошутив про COVID-19
Опубликованы кадры спасения российского пилота в Турции после падения самолёта
Рудковская обиделась на Тарасову за её резкие слова
Популярное
Мир. Новости мира
В ООН отреагировали на требование МИД РФ начать арбитражный трибунал против США

Официальный представитель генсека ООН Фархан Хак заявил, что Вашингтон не должен мешать работать аккредитованным дипломатам.

В ООН отреагировали на требование МИД РФ начать арбитражный трибунал против США
Собчак рассказала о "халявных" пирожках на пресс-конференции Путина
Общество
Собчак рассказала о "халявных" пирожках на пресс-конференции Путина
Политика. Новости и аналитика
МИД РФ: мигранты идут в страны Евросоюза через Украину, но Запад не реагирует
Общество
Захарова принимает поздравления с днём рождения: "Остроумная и пассионарная"
Ирина Шлионская Мы делаем выводы о других, опираясь не только на дедукцию Ирина Шлионская Усам Оздемиров Запад вынуждает Россию и Китай дружить ещё крепче Усам Оздемиров Любовь Степушова Война на два фронта с Россией и Китаем. Запад размышляет над последствиями Любовь Степушова
Общество
Невзоров объяснил, для чего на пресс-конференции стулья привинтили к полу
Экономика и бизнес
Цена претензий: ЕС хочет от России €290 млрд из-за госзакупок и импортозамещения
Сестра Маликова добилась выплат пенсии в 44 года
Шоу-бизнес
Сестра Маликова добилась выплат пенсии в 44 года
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников