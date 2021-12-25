"Смотрите в зеркало": в "Газпроме" резко ответили на обвинения в энергокризисе в ЕС

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов назвал неприемлемыми и беспочвенными обвинения в адрес России и компании относительно якобы недостаточных объёмов поставок природного газа.

"Все обвинения в адрес России и "Газпрома" в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными и неприемлемы, и не соответствующими действительности. А проще говоря, вранье и ложь", — заявил Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия-1".

Он подчеркнул, что компания готова поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. Цена газа в рамках этих поставок существенно ниже, чем спотовые цены, отметил он.

"Все проблемы в Западной Европе создают себе сами, и не нужно обвинять в этом "Газпром". Лучше посмотреть в зеркало", — сказал Сергей Куприянов.

На протяжении несколько месяцев биржевые цены на природный газ остаются на высоком уровне. На этой неделе цена достигала 2000 долларов за тысячу кубометров. Но речь о биржевых ценах, по долгосрочным контрактам они значительно ниже.

По словам Сергея Куприянов, ряд клиентов "Газпрома" из Франции и Германии уже выбрали свои годовые контрактные объёмы в текущем году и более не подают заявок на поставку газа.

При этом в ту же Германию, а также в ряд других государств (Италию, Турцию, Болгарию, Венгрию и другие) было поставлено больше природного газа, чем за весь прошлый год. Официальный представитель "Газпрома" отметил, что компания бронирует транспортные мощности исходя из имеющихся заявок, а не наоборот.

"НАК "Нафтогаз Украины" 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа", — говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе "Нафтогаз Украины" подал жалобу в Еврокомиссию на якобы злоупотребление "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа. Кроме того, было подано ходатайство Генеральному директорату по конкуренции о том, чтобы немедленно были приняты меры по нормализации ситуации.

Также "Нафтогаз" попросил ЕК обязать российскую компанию выставить на торги значительные объемы природного газа для того, чтобы их могли приобрести на границах Украины с Россией или ЕС.

А Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия якобы задействует свои энергоресурсы в качестве инструмента политического влияния.

Боррель не смог обвинить РФ в невыполнении обязательство по поставкам газа. Но заявил, что "многие" считают действия России в энергетической сфере средством давления на ЕС. Судя по всему, к этим "многим" относится и сам Боррель.