Эксперты: медианная зарплата в России выросла более чем на 9%

Медианная зарплата в России увеличилась за год более чем на 9%.

Как сообщает РБК со ссылкой на результаты совместного исследования "СберИндекса" и сервиса "Работа. ру", по итогам III квартала медианная зарплата выросла в сравнении с тем же периодом прошлого года на 9,2%.

Эксперты перечислили отрасли, в которых этот показатель, являющийся серединой исследуемого ряда зарплат, увеличился наиболее значительно. В частности:

в сфере информационных технологий и связи рост медианной зарплаты составил 13,5%,

в финансах и страховании — 13,1%,

в торговле — 12,9%,

в гостиничном бизнесе и общепите — 12,8%,

в строительстве — 12,5%,

в сфере добычи полезных ископаемых — 10,7%,

в сельском хозяйстве — 10,3%,

на обрабатывающих производствах — 10%,

в сфере логистики — 9,5%,

в госуправлении — 8,8%.

Сообщается также, что в июле-сентябре 2021 года фонд оплаты труда, включающий в себя затраты организаций на зарплаты, командировочные, премии, надбавки и другие выплаты, увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13,8%.

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