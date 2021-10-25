Медианная зарплата в России увеличилась за год более чем на 9%.
Как сообщает РБК со ссылкой на результаты совместного исследования "СберИндекса" и сервиса "Работа. ру", по итогам III квартала медианная зарплата выросла в сравнении с тем же периодом прошлого года на 9,2%.
Эксперты перечислили отрасли, в которых этот показатель, являющийся серединой исследуемого ряда зарплат, увеличился наиболее значительно. В частности:
Сообщается также, что в июле-сентябре 2021 года фонд оплаты труда, включающий в себя затраты организаций на зарплаты, командировочные, премии, надбавки и другие выплаты, увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13,8%.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Новая модификация УАЗ-452 ("Буханка") восхитила читателей болгарского интернет-издания "Факти", которые высоко оценили надёжность и проходимость российского полноприводного автомобиля.