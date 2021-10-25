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Эксперты: медианная зарплата в России выросла более чем на 9%

Экономика

Медианная зарплата в России увеличилась за год более чем на 9%.

Эксперты: медианная зарплата в России выросла более чем на 9%

Как сообщает РБК со ссылкой на результаты совместного исследования "СберИндекса" и сервиса "Работа. ру", по итогам III квартала медианная зарплата выросла в сравнении с тем же периодом прошлого года на 9,2%.

Эксперты перечислили отрасли, в которых этот показатель, являющийся серединой исследуемого ряда зарплат, увеличился наиболее значительно. В частности:

  • в сфере информационных технологий и связи рост медианной зарплаты составил 13,5%,
  • в финансах и страховании — 13,1%,
  • в торговле — 12,9%,
  • в гостиничном бизнесе и общепите — 12,8%,
  • в строительстве — 12,5%,
  • в сфере добычи полезных ископаемых — 10,7%,
  • в сельском хозяйстве — 10,3%,
  • на обрабатывающих производствах — 10%,
  • в сфере логистики — 9,5%,
  • в госуправлении — 8,8%.

Сообщается также, что в июле-сентябре 2021 года фонд оплаты труда, включающий в себя затраты организаций на зарплаты, командировочные, премии, надбавки и другие выплаты, увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13,8%.

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Почему в России такие маленькие зарплаты и кто виноват
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева
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