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Автор Александр Шторм

Российские зарплаты и МРОТ сравнили с американскими

Экономика

Самой привлекательной профессией в США в 2021 году стали работники медицинской сферы. Впервые за три года ежегодный американский рейтинг по версии News & World Report возглавил не разработчик ПО.

Российские зарплаты и МРОТ сравнили с американскими

Показательно, что почти все высшие позиции заняли медики. По мнению авторов "Толкователя", IT и медицина — это профессии и настоящего, и будущего. Как и химики с инженерами.

На самом деле, интересно то, что медики получают в среднем в США примерно $100-200 тысяч в год.

За вычетом налогов это составляет $70-140 тысяч, или $6-12 тысяч в месяц.

Автор примерно рассчитал сумму, которую должны получать в России врачи. Расчёт исходит из того факта, что производительность труда в России составляет 35% от Америки. То есть эти суммы надо разделить на три.

Тогда получится $2-4 тысячи чистыми в России, или 150-300 тысяч рублей — столько в идеале должен получать медик.

Фактически этот метод можно использовать со всеми профессиями, чтобы понять, недоплачивают вам или переплачивают.

Если говорить о политиках или конгрессменах, то:

  • в США конгрессмен имеет зарплату $174 тысяч в год, или $14,5 тысяч в месяц; эта сумма равна 1,1 млн рублей;
  • в России депутат ГД получает 450 тысяч рублей, хотя исходя из производительности труда должен был бы получать 360 тысяч.

Такая арифметика в пользу понятно кого.

Вопрос в том, что так можно посчитать и справедливый МРОТ в России.

Исходя из официальной статистики по производительности труда (35% от США), получается интересный результат, пишет эксперт.

Так как в среднем по штатам США МРОТ составляет $10-11 в час (где-то немного меньше, где-то немного больше; в планах демократов сделать его $15 в час), то для России этот показатель должен равняться его трети.

Соответственно, российский аналог должен быть $3,5 в час, или $140 за 40-часовую неделю. На наши деньги — 10 тысяч рублей в неделю. То есть в месяц российский МРОТ должен составлять 40-45 тысяч рублей.

Таким образом, сумма, ниже которой не должно быть зарплат в России, составляет заплату куда выше медианной по регионам. Это очень похоже на сумму, достаточную для физиологического выживания россиянина, и никак не коррелирует с официальной точкой зрения на эту тему, заключил аналитик.

В качестве примера в соцсетях привели крик души учителя географии из Алтайского края. В "Инстаграмме" Екатерина Орлова из села Шахи показывает, как складывается ее зарплата в 12-14 тысяч рублей и какие при этом тяготы ложатся на педагога.

Как считает Екатерина Орлова, проблема по большей части кроется в страхе и неготовности педагогов говорить об этом. Сразу же вспоминается история с зарплатами молодых учёных, когда после откровения одной из них ситуацию с выплатами лично на контроль взял президент Путин. До этого, впрочем, Дмитрий Медведев предложил им "не ныть, а идти в бизнес, если нужны деньги".

В целом же ситуация порождает нежелание педагогов работать и адекватно оценивать знания учеников, что затем выходит боком на ВПР и ЕГЭ — тогда педагоги и получают вопросы о низких показателях.

Так что пока разговоров о повышении зарплат и доведении их до "московского уровня" звучит много, однако в каких-нибудь Шахах и по всей России ситуация остаётся примерно одинаковой, просто не все решаются говорить о ней громко и от своего имени.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы мрот врачи учителя зарплата профессии прожиточный минимум
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