Высокие цены на уголь сохранятся как минимум до весны следующего года, заявил помощник руководителя администрации президента Анатолий Яновский. По его словам, строить долгосрочные ценовые перспективы сложно, потребители "психологически не готовы" к высокой стоимости сырья.
"Думаю, что спрос на уголь до марта продлится — до окончания зимы. Вряд ли люди чисто психологически готовы к таким ценам долгосрочно", — цитирует Яновского РБК.
Как уточнил Яновский, курирующий ТЭК, сейчас стоимость угля выросла до 200 долларов за тонну, это катастрофически высокая стоимость для сырья.
Тем не менее экспорт твёрдого топлива растёт. В этом году спрос на уголь увеличился на 6%. Это примерно 225 миллионов тонн. Такой рост обусловлен спросом в:
"У нас сейчас большие отгрузки идут из порта Тамань в Индию, чего не было в прошлом году", — заявил Яновский.
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