Люди не готовы психологически: Яновский о ценах на уголь

Высокие цены на уголь сохранятся как минимум до весны следующего года, заявил помощник руководителя администрации президента Анатолий Яновский. По его словам, строить долгосрочные ценовые перспективы сложно, потребители "психологически не готовы" к высокой стоимости сырья.

"Думаю, что спрос на уголь до марта продлится — до окончания зимы. Вряд ли люди чисто психологически готовы к таким ценам долгосрочно", — цитирует Яновского РБК.

Как уточнил Яновский, курирующий ТЭК, сейчас стоимость угля выросла до 200 долларов за тонну, это катастрофически высокая стоимость для сырья.

Тем не менее экспорт твёрдого топлива растёт. В этом году спрос на уголь увеличился на 6%. Это примерно 225 миллионов тонн. Такой рост обусловлен спросом в:

Китае,

Европе,

Индии.

"У нас сейчас большие отгрузки идут из порта Тамань в Индию, чего не было в прошлом году", — заявил Яновский.

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