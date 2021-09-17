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Дефицит природного газа может вынудить европейцев вернуться к углю

Экономика » Сырье » Уголь

По мнению эксперта по энергетическим рынкам ЕС Симонаса Вилейкиса, рост цен на газ заставит европейские страны сдерживать свои амбиции по поэтапному отказу от угля и ископаемого топлива.

Дефицит природного газа может вынудить европейцев вернуться к углю

"Недозаполненные хранилища продолжают повышать цены на газ. Если сейчас объекты не будут заправлены, а зима окажется довольно суровой, страны ЕС могут быть вынуждены возобновить работу тепловых электростанций, работающих на других видах топлива, включая уголь, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии”, — сказал Вилейкис информагентству ТАСС.

Напомним, в среду европейские цены на газ достигли многолетнего максимума почти в $970 за тысячу кубометров, что стало продолжением беспрецедентного роста, наблюдавшегося в последние недели.

По прогнозам, резкий рост цен приведёт к отключению электроэнергии в ЕС в зимний период.

Сообщается, что высокие цены на газ также стали движущей силой повышения цен на углерод и уголь до рекордно высоких уровней. Среди других факторов, способствующих повышению затрат на электроэнергию, по мнению аналитиков, низкая выработка энергии ветром и недоступность атомных электростанций по всему континенту.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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