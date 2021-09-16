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Цены на газ скачут "галопом по Европам" - ЕС в панике, Россия ждёт дивидендов

Экономика » Сырье » Газ

Выражение "галопом по Европам" в текущем году приобретает новый смысл — так теперь можно охарактеризовать ситуацию с ценами на газ.

Цены на газ скачут "галопом по Европам" - ЕС в панике, Россия ждёт дивидендов

За полгода стоимость голубого топлива в европейских странах уже выросла в четыре раза. Только за прошлую неделю, по данным лондонской биржи, она подскочила с $700 до $970 за тысячу кубов. И это, по прогнозам аналитиков, не предел.

Ситуация на газовом рынке близка к панике:

  • впереди зима, а газохранилища в Евросоюзе стоят полупустые, СПГ — который обещали поставлять США, но гонят в Азию, ибо там он стоит дороже — не хватает, угля тоже.

Свои "пять копеек" в котёл проблем добавил и переход на зеленую энергетику: безветренная погода остановила электростанции, тарифы на электричество моментально рванули вверх. Например,

  • в Великобритании мегаватт-час с начала августа подорожал почти в три раза и стоит уже €331; это максимум с 1999 года;
  • в Германии мегаватт-час за месяц подорожал на 30% -до €130.

Грянет ли европейский апокалипсис и что надо делать, чтобы этого не случилось, разбирались "Известия".

Северный поток

Казалось бы, самый очевидный выход из ситуации — поскорее запустить газопровод "Северный поток — 2".

Но тут всё упирается в европейскую бюрократию: 13 сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ получило документы от Nord Stream 2 AG на сертификацию СП-2 как независимого газотранспортного оператора. Теперь, по словам Фите Вульфа, пресс-секретаря Bundesnetzagentur, их будут рассматривать и обсуждать примерно четыре месяца. Таковы правила.

При этом "Газпром" занял выжидательную позицию: на текущий месяц забронировал весьма скромную часть предложенного объема дополнительных мощностей для транзита газа через Украину.

Что дальше

По мнению аналитика в сфере газовой промышленности Валдиса Плявиньша, высокие (и при этом продолжающие расти) цены на газовом рынке Европы приведут на него новых игроков, желающих получить сверхприбыли.

"В первую очередь, это крупные игроки на рынке сжиженного природного газа, которые сейчас поставляют большую часть своей продукции в Азию. Поэтому вслед за столь серьезным кризисом предложения с высокими ценами на природный газ европейский рынок может накрыть кризис спроса из-за наращивания поставок из РФ и других стран", — сказал Плявиньш "Известиям".

Финансовый эксперт Григорий Пахомов не исключает альтернативные сценарии развития ситуации. К примеру, Европа может

  • вернуться к отапливанию углём, который, к слову, ей удобнее всего покупать в России;
  • перейти на использование тяжелых углеводородов — нефти, но это очень дорого.

"Россия же, как экспортер газа, угля и нефти, в любом сценарии может стать бенефициаром, — резюмировал Пахомов.

"В любом случае, сложившаяся конъюнктура на рынке газа в Европе создает беспрецедентные возможности для России. Выручка "Газпрома" от продажи газа в Европу уже превысила допандемийный уровень и, скорее всего, продолжит расти", — сообщил изданию аналитик TradingView Виталий Кирпичев.

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Цены на газ в Европе бьют рекорды
Автор: Ольга Лебедева
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