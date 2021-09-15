Цены на газ в Европе "ошалели": сдержать может только "Северный поток-2"

Цены на природный газ на европейском рынке стремительно растут. Очередной рекорд был достигнут на торгах во вторник.

Об этом сообщила биржа ICE.

Цена октябрьских фьючерсов на концентратор TTF в Нидерландах 14 сентября превысила $800 за 1000 кубометров, или €65,50 за мегаватт-час в бытовом выражении.

"Набрав более $70 за 1000 кубометров всего за один день, цена на газ в Европе сейчас находится на самом высоком уровне, по крайней мере, за последнее десятилетие", — отмечают биржевые аналитики.

Эксперты, опрошенные ТАСС, предупредили, что, хотя нынешний скачок цен на сырьевые товары в Европе является ненормальным и неустойчивым, новые рекорды более чем возможны, учитывая низкие объемы хранения и быстро приближающуюся зиму.

Цены на газ могут даже достичь $1000 за тысячу кубометров, но ситуация будет зависеть от ряда факторов, в том числе от роста цен на газ на рынке Азии и погоды, отмечают эксперты.

"Россия может спасти положение на европейском энергетическом рынке, как только начнет поставки газа по недавно завершенному трубопроводу "Северный поток-2", — заявил ТАСС директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. — На данный момент запуск "Северного потока-2 " может увеличить поставки газа". "Судя по всему, увеличение поставок необходимо, так как суточная мощность поставок газа по двум ниткам "Северного потока-2" сопоставима со всем объемом сжиженного газа, который сейчас поставляется в Европу", — заявил в интервью агентству Алексей Гривач, заместитель главы Российского фонда энергетической безопасности.

Напомним, что ранее в этом месяце "Газпром" заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" полностью завершено. Его планируется ввести в эксплуатацию к концу 2021 года, сразу после получения всей необходимой сертификации.