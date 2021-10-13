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Польский аналитик Якубик: ЕС может оштрафовать "Газпром" из-за цен на топливо

Экономика » Сырье » Газ

По словам польского аналитика в сфере энергетики Войцеха Якубика, руководство Евросоюза может выписать штраф российскому "Газпрому" в связи с колебанием цен на голубое топливо.

Польский аналитик Якубик: ЕС может оштрафовать "Газпром" из-за цен на топливо

Он подчеркнул в интервью Radio Maryja, что стоимость газа сейчас формируется искусственно.

"Это закручивание вентиля, так можно сказать, со стороны России, в частности "Газпрома", — отметил эксперт.

Якубик напомнил, что обычно комиссия ЕС штрафует нарушителей. Так, например, недавно были наказаны крупные компании Google и Facebook. Однако, по его мнению, к "Газпрому" члены Евросоюза относятся снисходительно. Последнее расследование в отношении корпорации открывали в 2012 году, но спустя шесть лет его прекратили, а руководство "Газпрома" отделалось мягким решением конфликта.

Аналитик убежден: на этот раз Еврокомиссия либо выпишет реальный штраф компании, либо предложит ей принять ряд действий для защиты стран-участниц ЕС.

Напомним, ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия не причастна к рекордному росту цен на газ в Европе.

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ГАЗПРОМ оштрафовали за Северный поток - 2
Автор: Юлия Миленина
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