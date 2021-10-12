Эксперт объяснил газовый кризис на Украине "бестолковыми евроустремлениями"

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Pravda.Ru объяснил, почему на Украине цены на газ завышены в восемь-девять раз, из-за чего бюджетные организации могут остаться без тепла.

"Проблема высоких цен на газ — это проблема, созданная отчасти искусственно самим руководством Украины, притом не целенаправленно, а в рамках бестолковых евроустремлений, которые не пытались каким-то образом осмысливаться", — заявил эксперт.

Также он отметил, что Украина — энергодефицитная страна, которая потребляет больше ресурсов, чем производит. Кроме того, по мнению эксперта, на её территории действует либерализированный рынок, и цены никто не регулирует.

"В чём был смысл этой либерализации? Он был в том, чтобы на Украине начали действовать общеевропейские правила игры. То есть Украина во время евроинтеграции имплементировала ряд ключевых положений энергетического законодательства Европейского союза, в том числе положений, которые касаются принципов ценообразования", –– добавил Фролов.

Ранее издание "Бизнес.Цензор" сообщало, что больницы, школы, детские сады и другие государственные заведения столкнулись с кризисом из-за высокой стоимости топлива.

"Он (экс-директор НАК "Нафтогаза" — Прим. ред.) сказал, что газ украинской добычи стоит одну гривну, это его себестоимость. А почему продают сегодня по цене до восьми гривен — в восемь раз дороже?", — возмутилась глава оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.