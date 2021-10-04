Тимошенко назвала "сенсационной" цену газа на Украине и обвинила кабмин во лжи

Глава оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала, сколько на самом деле стоит газ на Украине. По её словам, цену на голубое топливо "завышают" и продают потребителю втридорога.

Такой вывод Тимошенко сделала из интервью бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаза". По мнению Тимошенко, это "абсолютно сенсационная новость".

"Он сказал, что газ украинской добычи стоит одну гривну, это его себестоимость. А почему продают сегодня по цене до восьми гривен — в восемь раз дороже?", — прокомментировала ситуацию Юлия Тимошенко в эфире "Украина 24".

По её словам, доход от добычи газа идёт "в обход" потребителей. В том числе и затраты на развитие страны. Тимошенко уточнила, что речь идёт о миллиардах гривен. Так, по её словам, ежегодно компания зарабатывает 76 млрд, а, к примеру, затраты на медобслуживание составляют 126 млрд.

"Считайте, 60 процентов от всего, что тратится на здравоохранение, это то, что с завышенных тарифов на газ и тепло зарабатывает НАК "Нафтогаз". Это скандал огромного масштаба", — резюмировала лидер оппозиционной партии.

Ранее украинская сторона высказала недовольство, что Россия будет поставлять топливо в Венгрию в обход Незалежной.

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